DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Températures en légère baisse, samedi 26 février 2022

Le ciel sera nuageux et les nuages seront plus intenses, samedi, sur le régions ouest avec des pluies éparses à la fin de la journée et au courant de la soirée, selon l’Institut national de la météorologie(INM).

Le vent soufflera de secteur ouest relativement fort près des côtes Nord et faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée à très agitée dans le nord et houleuse à localement agitée dans le reste des régions côtières.

Les températures seront en légère baisse et les maximales seront comprises entre 12 et 18 degrés au nord et dans les hauteurs et entre 19 et 23 degrés, ailleurs.