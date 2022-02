DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Vents forts et températures en légère baisse

La situation météorologique se caractérisera, mardi, 22 février 2022, par des vents forts avec une vitesse qui sera comprise entre 40 et 60 km/h et atteignant 90 km/h près des côtes, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Ces vents seront accompagnés de phénomènes de sable et de poussière sur le sud.

Les bulletins d’alerte restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche et la mer sera houleuse à très houleuse .

Les températures seront en légère baisse et les maximales seront comprises entre 11 et 17 degrés dans le nord et sur les hauteurs et entre 18 et 22 degrés ailleurs.

Des pluies éparses et localement orageuses seront attendues sur le nord.