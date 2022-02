Tunisie – Équipement : Ouverture partielle de l’échangeur de la route X2 et de tunnel de la route X3 Jardin d’El Menzah

Le tunnel de la route X3 (Tunis- Jardins d’El Menzah) et l’échangeur de la route X2/la Nationale n°9 seront ouverts devant la circulation, a annoncé lundi le ministère de l’Equipement et de l’Habitat, sur sa page facebook.

Le tunel de la route X3, qui s’étend sur une longueur de 320 m, dont 170 m couvert, fait partie du projet de l’échangeur (X3 -X20). Son ouverture permettra de faciliter la circulation dans les deux sens Jardins d’El Menza-Tunis et vice versa , ainsi que d’assurer la liaison entre les quartiers adjacents au tunnel (Cité Errafaha, les Jardins d’El Menzah 1, les Jardins d’El Menzah 2 et El Mnihla).

Quant à l’échangeur de la Nationale n) 9, il sera ouvert partiellement, au niveau du pont principal OA1 pour ceux se dirigeant vers la route X2, au niveau Cité El Khadhra, et du pont OA6 et pour ceux venant de l’autoroute A1 et de la capitale via Z4 et se dirigeant vers la route X2 (en direction des quartiers Menzah et Ennasr), ainsi que pour les usagers de la route venant de la route A1 et de la capitale et ceux se dirigeant vers la capitale via Z4.

Ainsi, un changement de la circulation sera adopté, pour ceux venant de la capitale en direction de Cité El Khadhra ou Al Menzah via l’avenue Khaireddine Pacha (route nationale n° 9). Ceux derniers sont invités à passer par le carrefour OA6 avant d’emprunter le pont OA3.Le département de l’Equipement invite, à cette occasion, tous les usagers de la route à réduire la vitesse, et à faire preuve de vigilance.