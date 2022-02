Marcus Cornaro : Nécessité de respecter l’indépendance de la justice

L’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, a déclaré sur une télévision privée que la nécessité et le respect de l’indépendance de la justice ont été soulignés lors des entretiens qui ont eu lieu entre le président Kais Saied et ses homologues européens, en marge du 6ème Sommet UE-UA à Bruxelles (17 et 18 février 2022).

En revanche, Cornaro a démenti l’existence d’une quelconque intention de la part de l’Union européenne de rompre ses relations avec la Tunisie.

Il a également poursuivi en annonçant des réunions au plus haut niveau entre l’Union européenne et la Tunisie pour clarifier certains points sur la prochaine étape et les points en suspens liés au processus démocratique dans le pays.