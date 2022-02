Ligue 1 (8e j) : une journée de reprise amputée de trois matches

Le championnat de Ligue 1 reprendra ce weenk-end ses droits avec au programme la première journée retour de la première phase qui sera amputée de trois matches mettant en lice les trois représentants tunisiens en coupes africaines inter-clubs.

La poule A dont les deux premières places sont occupées par l’Espérance de Tunis, engagée en Ligue des champions ce samedi face au CR Belouizdad et le CS Sfaxien, en coupe de la CAF face à Ahly Tripoli, verra l’US Ben Guerdane, 3e (11 points), négocier un déplacement dimanche à Hammam-lif pour affronter le dernier du groupe.

Une occasion pour les sudistes (11 points) de conforter leur place sur le podium et même d’arracher la 2e position au CS Sfaxien (13 points) même provisoirement en espérant que ce dernier rate son déplacement à Metlaoui, jeudi prochain.

De leur coté, les banlieusards du sud qui espèrent retrouver leur efficacité offensive, tenteront de profiter de l’avantage du terrain et du public, qui sera de retour à partir de cette journée, pour remporter son deuxième succès de la saison et s’éloigner de la dernière place (4 points).

Samedi, les deux co-locataires de la 4e place avec 10 points chacun, le CA Bizertin et l’US Tataouine, s’affronteront au stade 15 octobre, avec l’intention de monter sur le podium, tout en espérant un faux pas de l’US Ben Guerdane à Hammam-lif.

Les dernier match du groupe opposera mercredi le leader espérantiste (16 points) à l’ES Metlaoui, avant-dernier (6 points), à Radès.

Dans la poule B, l’US Monastir, leader avec 17 points, et meilleure équipe jusqu’ici du championnat avec un bilan de 5 victoires et 2 nuls, tentera, sous la conduite de l’entraîneur chevronné Faouzi Benzarti, de continuer sur sa lancée et de réussir son déplacement chez le CS Chebba (4e, 8e points).

En revanche, les protégés de Bertrand Marchand vont essayer de profiter de l’avantage du terrain pour infliger à leur adversaire sa première défaite de la saison et ravir la 3e place à l’ES Rejiche.

A Mahdia, le stade Khouaja abritera le match choc de la poule entre l’AS Rejiche (3e, 10 points) et le Club Africain (2e, 12 points) dans l’objectif de conforter leurs positions sur le podium et de mettre la pression sur le leader monastirien.

L’autre match du groupe, prévu dimanche à Béja, mettra aux prises les Cigognes (5e avec 7 points) et les Sang et Or du sud, derniers (4 points).

Les locaux tenteront de décrocher les trois points de la victoire pour s’approcher du podium, tandis que les visiteurs sont appelés à remporter leur premier succès de la saison, ou du moins rentrer avec les moindres dégâts pour amorcer leur opération sauvetage dans la lutte pour le maintien.

Le dernier match du groupe mettra aux prises l’Etoile du Sahel, engagée en Ligue des champions, et l’AS Soliman, deux équipes du bas du tableau qui comptent le même nombre de points (7 points chacune).

Le programme :

Poule A

Samedi 19 février:

Stade 15 Octobre Bizerte:

CA Bizertin – US Tataouine

Dimanche 20 février:

A Hammam-Lif

CS Hammam-Lif – US Ben Guerdane

Mercredi 2 mars:

Stade de Radès

ES Tunis – ES Hammam Sousse

Jeudi 3 mars:

A Métlaoui

ES Métlaoui – CS Sfaxien

Classement: Pts J G N D BP BC Diff

1. Espérance ST 16 7 5 1 1 10 3 +7

2. Club Sportif Sfaxien 13 7 4 1 2 7 4 +3

3. US Ben Guerdane 11 7 3 2 2 7 6 +1

4. CA Bizertin 10 7 3 1 3 7 7 0

-. US Tataouine 10 7 3 1 3 9 10 -1

6. ES Hammam Sousse 8 7 2 2 3 6 6 0

7. Etoile S. Metlaoui 6 7 1 3 3 4 9 -5

8. CS Hammam-Lif 4 7 1 1 5 7 12 -5

Poule B

Samedi 19 février:

A la Chebba

CS Chebba – Us Monastir

Dimanche 20 février:

A Béja

O Béja – ES Zarzis

A Mahdia

AS Réjiche – C Africain

Mercredi 2 mars:

A Hammam-Sousse

ES Sahel – AS Soliman

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. US Monastir 17 7 5 2 0 7 1 +6

2. C. Africain 12 7 3 3 1 5 3 +2

3. AS Réjiche 10 7 2 4 1 7 6 +1

4. CS Chebba 8 7 2 2 3 4 5 -1

5. O. Béja 7 7 2 1 4 5 6 -1

. AS Soliman 7 7 1 4 2 3 4 -1

. ES Sahel 7 7 1 4 2 3 5 -2

8. ES Zarzis 4 7 0 4 3 1 5 -4