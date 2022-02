DIRECT SANTÉ – Vaccination : La demande en baisse dans les pharmacies

“Depuis le lancement de la deuxième campagne de vaccination contre le coronavirus dans les pharmacies privées, la demande a largement baissé et il y’a de moins en moins de citoyens qui viennent pour se faire vacciner”, a indiqué vendredi le président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens de Tunisie (CNOPT) Ali Bsila.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Bsila a souligné que le nombre de citoyens qui ont été vaccinés contre le coronavirus dans les pharmacies depuis le lancement de la deuxième campagne, il y a plus d’un mois, n’a pas dépassé les 4 000.

“Beaucoup de citoyens pensent que l’épidémie est en train de reculer et qu’il n’y a plus de raison de se faire vacciner ce qui explique la baisse de la demande en vaccination enregistrée aussi bien dans les pharmacies privées que dans les centres de vaccination relevant du ministère de la santé”, a expliqué Bsila soulignant l’importance de se faire vacciner pour éviter la contamination. La deuxième campagne de vaccination gratuite a été lancée dans les pharmacies privées au profit des citoyens de plus de 18 ans, avec le vaccin à dose unique Johnson & Johnson et le vaccin chinois, Coronavac.

Les citoyens souhaitant se faire vacciner peuvent obtenir un rendez-vous directement en appelant les pharmacies ou en accédant à la plateforme de vaccination evax.tn.

Il est à noter que la première campagne de vaccination dans les pharmacies privées a été lancée à la mi-août dernier.

En date du 17 février 2022, 2698 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus dont 927 ont reçu la première dose, 308 ont reçu la seconde dose, 1438 ont eu la troisième dose et 25 ont fait le vaccin nécessaire à leur voyage.

Selon le dernier bilan publié jeudi soir par le ministère de la santé, depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus en mars 2021 jusqu’au 17 février en cours, 12 904 394 doses ont été administrées.