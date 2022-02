Tunisie : Les accidents de la voie publique, un véritable fléau

En Tunisie, les routes continuent de faucher brutalement des vies humaines, chaque jour.

Au moins sept personnes ont été tuées et 366 autres ont été blessées dans des accidents de la voie publique au cours des dernières vingt-quatre heures, indique, mercredi, le porte-parole de la Protection civile.

Selon l’observatoire national de la sécurité routière, le bilan des victimes des accidents de la voie publique en 2021 s’élève à 412 décès et 6197 blessés.

Les mois de juillet et août 2021 ont été les plus meurtriers. Ainsi, 46 accidents de la route ont été enregistrés en août dernier, faisant 105 morts et 500 blessés, et 359 autres ont été enregistrés en juillet, faisant 89 morts et 488 blessés, ajoute la même source.