Depuis le 03 février 2022, le rappeur “Swagg Man” a été libre de voyager hors de Tunisie.

La Chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière avait levée l’interdiction de voyage à son encontre.

Dans la matinée du 15 février, “Swagg Man” a quitté la Tunisie vers Miami. Il a déclaré sur sa page facebook son amour et son chagrin au pays, et il a remercié ses deux avocats Bessasok et Ben Massoud, et il a promis qu’il va revenir bientôt.