DIRECT SPORT – LCA : Deux tunisiens figurent dans l’équipe type de la 1re journée

La Confédération africaine de football (CAF) a retenu deux joueurs tunisiens, dont le gardien de but étoilé, Aymen Mathlouthi, dans l’équipe type de la 1re journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, disputée vendredi et samedi.

L’autre tunissien n’est autre que l’auteur du premier et du plus rapide hat-trick de l’histoire de la phase de poules, le sang et or, Mohamed Ali Ben Romdhane.

L’Espérance sportive de Tunis avait pris la tête du classement du groupe C, en battant le Jwaneng Galaxy du Botswana (4-0), en match comptant pour la première journée, disputé samedi à Radès.

L’autre représentant tunisien dans la compétition, l’Etoile du Sahel, logé dans le même groupe a été tenue en échec vendredi au stade Hamadi Agrebi à Tunis devant les algériens du CR Belouizdad

(0-0).

Lors de la 2e journée, l’ESS et le CRB recevront le week-end prochain, au

stade du 5-juillet d’Alger, respectivement les Marocains du Raja Casablanca

et les Tunisiens de l’ES Tunis.

L’équipe type de la 1re journée :

Gardien de but : Mathlouthi (ES Sahel/ Tunisie)

Défenseurs : Benayada (ES Sahel/ Tunisie), Vidinho (Petro Atlético/

Angola), Laribi (ES Sétif/ Algérie), Dari (WA Casablanca/ Maroc)

Milieux : Jabrane (WA Casablanca/ Maroc), Moutouali (Raja Casablanca/

Maroc), Zwane (Mamelodi Sundowns/ Afrique du Sud), Kendouci (ES Sétif/

Algérie)

Attaquants : Ben Romdhane (ES Tunis/ Tunisie), Mbenza (WA Casablanca/

Maroc).