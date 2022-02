Tunis : Transfert de la circulation au niveau de l’échangeur X3 Jardin d’El Menzah

Un transfert partiel de la circulation dans les deux deux sens (aller/retour) sera effectué lundi 14 février au niveau de l’intersection située devant Monoprix et l’intersection entre la route menant au Centre des expositions Jardin d’El Menzah et X3, a fait savoir le ministère de l’Equipement et de l’habitat, dimanche 13 février dans un communiqué.

Ainsi, les automobilistes en provenance ou allant vers la cité Erafaha (Mnihla), Jardin d’El Menzah et le centre-ville, peuvent emprunter le passage souterrain menant à Monoprix et ce durant les trois prochains jours (14, 15 et 16 courant), préciser le ministère.

Le transfert de la circulation s’inscrit dans le cadre de la poursuite des travaux de l’échangeur X3/X20.