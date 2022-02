DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions

Des brouillards localement denses dans les zones basses et les régions avoisinant les barrages et les forêts ont marqué le début de la journée de dimanche, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays, avec des vents d’est au sud et des tourbillons de sable localement dont la vitesse est faible à modérée dans le reste des régions.

La mer sera peu agitée à agitée dans le golfe de Gabès et les températures maximales oscilleront entre 12 et 17°c au Nord et dans les hauteurs et entre 16 et 20°c dans le reste des régions et atteignent 25°c dans l’extrême sud.