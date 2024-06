Un chiffre record et choquant de personnes déplacées de force dans le monde

Les Nations Unies ont annoncé, ce jeudi, que le nombre total de personnes déplacées de force à travers le monde en raison des guerres, de la violence et des persécutions a atteint 120 millions à la fin du mois d’avril dernier.

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a indiqué que ce chiffre constitue un record historique, qui ne cesse d’augmenter et représente “une condamnation accablante de l’état du monde”, selon l’AFP.

Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a déclaré : “Il s’agit de réfugiés, de demandeurs d’asile et de déplacés internes, des personnes contraintes de fuir à cause des conflits, des persécutions et de diverses formes de violence de plus en plus complexes”, a rapporté Reuters.

Il a ajouté : “Les conflits restent un moteur très important du déplacement.”

Le HCR a déclaré que le déplacement forcé dans le monde entier a augmenté pour la douzième année consécutive, atteignant un niveau record.