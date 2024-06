Football – Ligue 1 (play-out) : Duel capital entre l’AS Soliman et l’ES Métlaoui pour échapper à la relégation

Le rideau tombera demain vendredi sur les play-out du championnat de la ligue 1 du football professionnel, à l’occasion de la 14e et dernière journée, à l’issue de laquelle sera connu le deuxième club qui accompagne l’AS Marsa en Ligue 2.

En effet, les regards seront surtout tournés vers le stade municipal de Soliman, qui accueillera l’affiche la plus importante de cette 14e journée entre les deux clubs les plus menacés par la relégation, à savoir, l’Avenir sportif de la place (7e, 18 points) et l’ES Métlaoui (5e, 19 points) ex aequo avec l’US Ben Guerdane.

De par son enjeu, le match sera crucial pour les deux équipes, en particulier pour l’AS Soliman, enjoint à la victoire pour assurer son maintien parmi l’élite.

Le club phare du cap-bon abordera la confrontation avec beaucoup de pression, certes, mais avec, néanmoins, un moral au beau fixe, après avoir remporté les trois dernières journées contre l’AS Marsa, le CA Bizertin et l’US Tataouine, rompant ainsi avec une série négative de 6 défaites consécutives, qui avait fortement contribué à sa situation actuelle.

De son côté, l’ES Métloui sera à la recherche d’un résultat positif voire un match nul, pour espérer se maintenir en Ligue 1 aux dépens de son principal concurrent, sans avoir à se soucier du reste des résultats.

Autre affiche non moins importante, celle qui opposera au stade du 7 mars, l’US Ben Guerdane, qui partage la 5e place avec l’ES Métlaoui (19 points), à l’AS Marsa, lanterne rouge avec 13 points. Un match où l’US Ben Guerdane, toujours menacée de relégation, devra éviter la défaite, contrairement au club phare de la banlieue nord de Tunis, déjà relégué et dont la seule motivation sera celle de clore sa sison par une victoire.

Pour sa part, l’EGS Gafsa 3e à égalité de points avec l’US Tataouine (21 points), accueillera le leader, l’Olympique Béja (27 points), dans un match où les locaux chercheront à confirmer la belle série réalisée sous la houlette de l’entraîneur Skandar Kasri lors des dernières journées avec 11 points récoltés grâce à trois victoires et deux nuls à l’extérieur.

Le club de la capitale du sucre cherchera, quant à lui, un 8e succès, le 3e d’affilée, après avoir battu l’AS Marsa et l’US Ben Guerdane.

La quatrième et dernière affiche de cette ultime journée, aura pour scène la stade 15 octobre de Bizerte où le Club Athlétique de la place (2e, 24 points) accueillera l’US Tataouine (3e, 21 points).

Il s’agira d’un match à 6 points pour les deux équipes, car, d’un côté, le CAB invaincu à domicile en play-out, mais resté sur une défaite et trois nuls à l’extérieur, cherchera à renouer avec la victoire dans son fief en cette ultime journée.

L’US Tataouine, en bute à une situation financière difficile ayant sérieusement plombé l’atmosphère au sein de l’équipe, devra nécessairement aller chercher un résultat positif pour espérer se réconcilier avec ses supporters, notamment, après les deux revers essuyés lors des deux dernières journées face l’EGS Gafsa 1-3 et l’AS Soliman 0-2.

Voici le programme des rencontres (Tous les matchs à 16h30):

Vendredi 14 juin :

AS Soliman – ES Métlaoui Arb: Seif Ouertani

CA Bizertin – US Tataouine Arb: Bassem Belaid

EGS Gafsa – O Béja Arb: Montassar Belarbi

US Ben Guerdane – AS Marsa Arb: Haythem Trabelsi