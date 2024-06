Les prix de la viande de mouton ont enregistré une baisse significative dans les grandes surfaces et les magasins de vente au détail. Les prix dans les grandes surfaces varient entre 35,900 dinars et 39,500 dinars, tandis que dans les magasins de détail, ils se situent entre 37 et 43 dinars, selon le type de viande, la qualité et la catégorie, a indiqué le directeur régional du commerce de Tunis, Maher El Gharibi, dans une déclaration à Radio Diwan FM.

Cette baisse fait suite à la décision du ministère du Commerce de fixer le prix maximum de vente de la viande de mouton à 43 dinars le kilogramme. Toute infraction à cette décision expose les contrevenants à des fermetures potentielles, sur la base des sanctions complémentaires proposées par l’administration.

L’administration régionale du commerce de Tunis a émis 17 propositions de fermeture pour des magasins ayant augmenté le prix de vente de la viande de mouton. La plupart des magasins se sont conformés au plafond tarifaire fixé, selon la même source.