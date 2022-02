DIRECT SPORT – Coupe du monde des clubs (Finale) : Chelsea et Palmeiras aux portes de la gloire

Le rideau tombera samedi sur la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, EAU 2021 au terme de la finale entre Chelsea et

Palmeiras, au stade Mohammed bin Zayed à Abu Dhabi. Un peu plus tôt dans la journée, Al Hilal et Al Ahly se donneront la réplique dans le match pour la troisième place.

Chelsea s’était incliné en finale pour son unique participation, en 2012.

De son côté, Palmeiras avait échoué à la quatrième place de Qatar 2020. Al Hilal pourrait, quant à lui, devenir le 39ème club à décrocher une médaille en Coupe du Monde des Clubs, à condition de venir à bout d’Al Ahly.

Les Blues ont eu toutes les peines du monde à trouver la faille dans la défense d’Al Hilal au tour précédent.

Heureusement, Romelu Lukaku, le joueur le plus cher de l’histoire du club, a su profiter d’une erreur de la

défense saoudienne pour mettre fin à une disette offensive personnelle qui durait depuis plus de huit heures.

Le Belge n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 8 janvier dernier et le troisième tour de la FA Cup, contre Chesterfield (5-1). L’ancien joueur de l’Inter Milan espère

continuer sur sa lancée pour offrir à son équipe le premier trophée de la Coupe du Monde des Clubs de son histoire.

Lukaku n’était pas le seul joueur en quête de rédemption.

Les demi-finales d’EAU 2021 ont permis à Palmeiras d’inscrire enfin son premier but dans cette compétition.

Après 219 minutes de stérilité offensive, les Brésiliens

ont pris l’avantage par Raphael Vega. L’an dernier au Qatar, O Verdo était resté muet. Battu (1-0) d’entrée par Tigres, il avait dû se contenter d’une modeste quatrième place suite à un nul vierge et une défaite aux tirs au but face à Al Ahly. Libérés, les Sud-Américains ont doublé la mise dix minutes plus tard par Dudu.

Le match pour la troisième place met aux prises le club le plus titré d’Afrique, Al Ahly (10 Ligues des champions de la CAF et 23 trophées nationaux), et son homologue asiatique, Al Hilal (4 Ligues des champions de l’AFC et huit trophées nationaux). Les deux équipes comptent également parmi les plus populaires au monde : les Diables Rouges du Caire comptent plus de 30 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, contre 14 millions pour les Saoudien.