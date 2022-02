Tunisie : L’AMT appelle à une réunion samedi de toutes structures judiciaires

Le président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), Anas Hmadi, a déclaré que les magistrats sont disposés à tout mettre en œuvre pour défendre le pouvoir judiciaire et les magistrats si le président de la République ne revient pas sur ses décisions concernant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Dans une déclaration de presse, en marge d’un rassemblement, jeudi, devant le Palais de Justice, à Tunis, le président de l’AMT a fait part de la décision de l’AMT qui a appelé les magistrats et toutes les structures de l’ordre judiciaire, administratif et financier à une réunion, le 12 février, pour identifier les réformes possibles du secteur judiciaire.

Ce rassemblement, auquel ont pris part aussi des citoyens, a été organisé pour dénoncer les dernières déclarations faites par le chef de l’Etat au sujet de la dissolution du CSM.

Des slogans ont été brandis sur l’impératif de préserver l’indépendance du pouvoir judiciaire. Les manifestants ont considéré la dissolution du CSM une atteinte aux droits, aux libertés et au principe de séparation des pouvoirs.

Parmi ces slogans, on distingue ” Non à la justice des instructions “, ” Le peuple réclame une justice indépendante ” et ” Pouvoir judiciaire et non des décrets présidentiels “.