DIRECT SPORT – Ligue 2 (6e journée) : programme et arbitres

Programme et arbitres de la 6e journée du premier tour du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévue ce week-end (tous les matches à 14h00, à huis clos) :

Groupe C :

Samedi 12 février

A Sidi Bouzid – EM Mahdia arb: Sofiène Ketat

A Oued Ellil :

AS Oued Ellil – AS Gabès arb: Badis Ben Salah

A Mhamedia :

AS Mhamedia – CS Msaken arb: Walid Jeridi

Groupe D:

Samedi 12 février

A Gafsa :

EGS Gafsa – CS Tabarka arb: Ameur Chouchène

A Gabès :

Stade Gabésien – Sfax RS arb: Karim Khemiri

A Korba :

CS Korba – SC Ben Arous arb: Walid Mansri

Groupe A

Dimanche 13 février:

A Sfax 2 mars :

SS Sfaxien – Stade Tunisien arb: Fraj Abdellaoui

A Kalaa Soghra :

Kalaa Sport – CS Bembla arb: Majdi Bellagha

A Radès :

ES Radès – O. Médenine arb: Ahmed Dhaouadi

Groupe B :

Dimanche 13 février

A Djerba Midoun :

ES Jerba – JS Kairouan arb: Mohamed Chaabane

A Jendouba :

Jendouba Sport – AS Menzel Nour arb: Sadok Koumenji

A El Omrane :

CO Transports – AS Djerba arb: Jalel Sahbani