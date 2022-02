DIRECT SPORT – Football : les supporters autorisés à assister aux matches de l’Etoile et du CS Sfaxien

Le ministère de la Jeunesse et des Sports annonce, jeudi, dans un communiqué, que le public sportif est autorisé d’assister aux rencontres de l’Etoile du Sahel et du CS Sfaxien prévues ce week-end, dans le cadre des compétitions africaines interclubs, sans dépasser 50% de la capacité d’accueil du stade.

Cette décision, précise le ministère, a été prise en coordination avec les ministères de l’Intérieur et de la Santé, et ce concernant le match de l’Etoile du Sahel et du CR Belouizdad d’Algérie, prévu vendredi, dans le cadre de la première journée du groupe C de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique, et la rencontre du CS Sfaxien face aux Zambiens de Zanaco, programmée dimanche, pour le compte du groupe A de la phase de poules de la Coupe de la Confédération.

Le ministère indique que cette mesure a été prise “en considération de l’important soutien moral que représente la présence des supporters pour les clubs tunisiens, notamment lors des matches continentaux et internationaux”, appelant le public à respecter le protocole sanitaire et les procédures en vigueur.

A noter que l’Espérance de Tunis, deuxième représentant tunisien en Ligue des Champions au sein du même groupe que l’Etoile du Sahel, jouera son match prévu samedi face aux Botswanais de Jwaneng Galaxy au stade de Radès, à huis clos. Le club est privé de ses supporters pour quatre matches suite aux événements ayant émaillé son match face à Al-Ahly d’Egypte, lors de la demi-finale aller de la dernière Ligue des champions.