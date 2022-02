DIRECT SPORT – Championnat de France : Le PSG en patron

Réalistes, les Parisiens ont déroulé au Stade Pierre-Mauroy face à un LOSC dépassé (5-1), dimanche soir en clôture de la 23e journée du championnat de France.

Bien qu’on ait cru à un sursaut d’orgueil lillois après l’égalisation de Sven Botman (28e), servi sur plateau par un festival de Hatem Ben Arfa, la marche était trop haute pour les locaux.

En l’emportant à Lille grâce à un doublé de Danilo Pereira (10e, 51e) et des buts de Presnel Kimpembe (32e), Lionel Messi (38e) et Kylian Mbappé (67e), le Paris Saint-Germain assoit un peu plus sa domination sur la Ligue 1 et compte désormais 13 points d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille.

Quant à eux, les Dogues se retrouvent dans la deuxième partie de tableau du championnat, à la 11e place.