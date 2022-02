Tunisie – Consultation nationale : Kamel Déguiche souligne la nécessité d’œuvrer pour le succès de la consultation

En visite de travail dans le gouvernorat de Jendouba, le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche, a appelé les autorités locales et régionales ainsi que l’ensemble des institutions de le jeunesse dans la région, à la nécessité d’œuvrer pour le succès de la consultation nationale.

Le ministre les a, également, exhorté à déployer un effort exceptionnel pour sensibiliser les citoyens à l’importance de cette consultation susceptible de définir les contours du régime politique et socio-économique futurs sur la base d’une participation effective dans les choix devant traduire la volonté du peuple.

Déguiche a, dans une déclaration à l’Agence TAP en marge de sa visite, indiqué que cette consultation et malgré le retard pris dans son lancement détient tous les attributs du succès dont une communication par étapes amorcée par des opérations blanches auprès des maisons de jeunes et parachevée par des spots de sensibilisation via les mass médias et autres canaux.

Pour le ministre, le mois de février verra, certes, le plus grand nombre d’adhésion à cette initiative, notamment que l’action se basera en cette phase sur la diversification des moyens de communication et la généralisation de cet effort à l’ensemble des régions et à toutes les catégories et franges sociales, affirmant que le nombre des maisons de jeunes affiliées a atteint les 296 dont 46 itinérantes.