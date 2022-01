DIRECT SPORT – Coupe de Tunisie (2e tour préliminaire) : Résultats complets

Résultats des rencontres du deuxième tour préliminaire de la Coupe de Tunisie (2021-2022), disputées samedi:

Dimanche 30 janvier:

ES Haffouz – AS Menzel Jemil 2-2 (6-5) aux t-à-b)

ES Radès – AS Marsa 1-1 (3-4 aux t-à-b)

HC Kalaa Kebira – ES Fahs 0-1

CS Jebeniana – US Carthage 0-2

ES Sidi Alouane – Sfax Railways 1-0

CS Mdjeb El Beb – ES Jerba 0-0 (4-3 aux t-à-b)

AS Kasserine – SS Sfaxien 1-0

Déjà joués

Samedi 29 janvier:

CS Sakiet Eddayer – Stade Tunisien 3-5

ES El Ain – EM Mahdia 3-4

AS Ettahrir – OS Chammakh 0-1

ES Krib – O.Sidi Bouzid 0-0 (6-5 aux t-a-b)

AS Sebikha – O.Kef 2-1

JS Majel Belabbès – AS Korba 2-0

CS Tabarka – Olympique Médenine (Forfait de O. Médenine)

CS Msaken – CO Transports 3-0

NB : Les vainqueurs rejoindront les 16 équipes de la Ligue 1 pour disputer les 16e de finale.