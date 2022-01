DIRECT CAN 2022 – Quarts de finale : Le choc Egypte Vs Maroc sur BeIN SPORTS et en Live streaming (Vidéo)

Au cours de leurs trois dernières rencontres les équipes d’Egypte et du Maroc se sont neutralisés, un match gagné pour chacun et un match nul, dans le cadre des compétitions africaines.

Sur les vingt derniers match de l’équipe d’Egypte, 12 victoires, 6 défaites et 1 match nul (selon les chiffres du site Match en direct). Sur les quatre matchs de cette compétition de la Coupe d’Afrique des Nations 2022, elle a perdu face au Nigéria, a gagné ses matchs contre le Soudan et la Guinée Bissau. En Huitièmes de finale elle fait match nul face à la Côte d’ivoire et passe en Quarts de finale grâce aux tirs aux buts.

Pour l’équipe du Maroc, 17 victoires et 3 matchs nuls, au cours de cette CAN elle reste invaincu avec trois match remportés par les Lions de l’Atlas (Ghana, Comores et Malawi) et un match nul face au Gabon.

Programme Quarts de finale du dimanche 30 janvier 2022

17h00 – Egypte – Maroc – BeIN Sports 2 et Bein CONNECT en live streaming

20h00 – Sénégal – Guinée – BeIN Sports 2 et Bein CONNECT en live streaming