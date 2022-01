DIRECT CAN 2022 – (bousculade meurtrière) : le match de dimanche déplacé au stade Ahmadou Ahidjo

Le quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévu dimanche à Yaoundé sera déplacé dans le second stade de la capitale camerounaise après la bousculade meurtrière de lundi soir dans la principale enceinte, a annoncé mardi le président de la Confédération africaine de football (CAF).

“Je dis que la rencontre prévue dimanche au stade d’Olembé n’aura pas lieu, il se jouera au stade Ahmadou Ahidjo”, a déclaré Patrice Motsepe lors d’une conférence de presse.

Le stade Olembe devait accueillir la rencontre entre les vainqueurs des 8es de finale Côte d’Ivoire-Egypte et Maroc-Malawi.

“Il faut mettre en place une commission pour enquêter immédiatement sur ce qui s’est passé et pour savoir qui était supposé faire quoi et qui ne l’a pas fait, n’a pas rempli des obligations, et nous voulons leur rapport d’ici à vendredi”, a ajouté M. Motsepe au lendemain d’une bousculade qui a fait huit morts et 38 blessés à une entrée du stade d’Olembé lundi soir,peu avant le 8e de finale Cameroun-Comores (2-1).