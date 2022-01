DIRECT SPORT – Mondial 2022 (Barrages/Afrique) : Le tirage au sort a été clément envers la Tunisie (Lassad Jarda)

L’entraîneur tunisien Lassad Jarda a estimé que la chance était cet après-midi du côté de la sélection tunisienne qui a hérité du Mali lors des barrages d’accès au Mondial 2022 au Qatar à l’issue du tirage au sort effectué ce samedi à Yaoundé, lui épargnant notamment des confrontations avec le Cameroun ou le Ghana.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, l’ex-entraîneur du Raja de Casablanca et de l’Union sportive monastirienne a estimé que “le tirage au sort a été clément envers l’équipe de Tunisie”, faisant remarquer que même si le Mali avait battu la Tunisie (1-0) lors de la première journée du premier tour de la CAN, il n’a pas été meilleur que les aigles, sachant que la Tunisie avait raté un penalty dans ce match.

Pour lui, le match contre le Mali s’est achevé sur un scandale arbitral, ce qui enlève tout le mérite au vainqueur.

Jarda a, également, formé l’espoir de voir la Tunisie apparaître, d’ici deux mois, sous un meilleur visage et profiter de la phase de préparation, assurant que les responsables de la Fédération tunisienne de football et le staff technique à la tête de la sélection sont capables de bien préparer l’équipe pour ce tour décisif.

Le technicien tunisien espère voir les sélections arabes impliqués dans les barrages du mondial, se qualifier toutes pour la phase finale prévue au Qatar.

Et Jarda d’expliquer que le tirage au sort a offert à la sélection du Maroc une belle opportunité pour se qualifier au mondial en affrontant le RD Congo, notamment que certains éléments de la sélection congolaise évolue dans le championnat marocain (Botola Pro).

S’agissant de l’Algérie, Lassad Jarda a qualifié de défi difficile pour les fennecs que d’affronter le Sénégal lors des barrages.

“Les joueurs algériens sont appelés à tourner définitivement la page de la CAN et de sa déception, estimant qu’une élimination précoce des grandes compétitions continentales et internationales pourrait arriver à n’importe qu’elle grande sélection et que l’Algérie reviendra plus forte lors des barrages.

Pour Jarda, la présence de Samuel Etoo à la tête de la Fédération camerounaise de football est une arme à double tranchant pour la sélection de son pays et pourrait éventuellement avoir un impact négatif voire positif suivant la nature des rapports avec le staff technique de la sélection, expliquant que quand des joueurs stars tiennent les rênes des fédérations de leurs pays ils ont tendance à s’ingérer dans les affaires et les choix du sélectionneur notamment s’il s’agit de qualification pour le mondial.

Quant à la confrontation Egypte-Sénégal, le tunisien a fait savoir que la sélection sénégalaise se montrera sous un meilleur visage lors des barrages du fait que les joueurs ont tendance à accorder plus d’importance au mondial qu’à la CAN, mais que l’Egypte est appelé à bien négocier le match aller chez lui.

La sélection de Tunisie affrontera son homologue du Mali lors des barrages d’accession au mondial 2022 du Qatar, selon le tirage au sort effectué samedi à Douala au Cameroun.

La sélection tunisienne disputera le match aller en déplacement au Mali, en mars prochain, avant de jouer le retour sur le sol tunisien.

Résultats du tirage au sort:

Egypte – Sénégal

Cameroun – Algérie

Ghana – Nigéria

RD Congo – Maroc

Mali – Tunisie