DIRECT CAN 2022 : Nigeria-Tunisie et Côte d’Ivoire-Egypte, affiches des 8es de finale

Le match Nigeria-Tunisie dimanche et la confrontation Côte d’Ivoire-Egypte mercredi sont les deux affiches des 8es de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2021) de football où le Cameroun, pays hôte, affronte une des surprises du premier tour, les

Comores, lundi.

Seuls à remporter leurs trois matches, les “Super Eagles” ont laissé la meilleure impression de la phase de poules.

Dans ce choc (20h00) entre anciens vainqueurs, le Nigeria, champion d’Afrique en 1980, 1994 et 2013, part favori contre une équipe de Tunisie (couronnée en 2004), battue deux fois, par le Mali (1-0) et la Gambie (1-0) et qualifiée parmi les meilleurs troisièmes.

Dans l’autre affrontement entre pays ayant remporté la CAN, la Côte d’Ivoire (1992 et 2015) semble plus solide collectivement que le recordman d’Afrique, l’Egypte septuple champion (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010).

De son côté, l’équipe du Sénégal, méconnaissable depuis le début du tournoi, affronte son homologue du Cap-Vert.

Le Cameroun, avec le meilleur buteur du tournoi, Vincent Aboubakar (5 buts), est largement favori de son 8e de finale contre les Comores, qui découvrent la compétition.

L’autre surprise de la CAN-2021, la Gambie, plus petit pays d’Afrique continentale, rêve de poursuivre l’aventure, en affrontant la Guinée.

Le Maroc part, lui aussi, avec les faveurs des pronostics contre le Malawi, qui a pour la première fois passé le cap des poules.

Les huitièmes de finale s’ouvrent par un match ouvert entre le Gabon et le Burkina-Faso, dimanche (17h00).

Programme des 8e de finale

Dimanche :

Burkina-Faso – Gabon (17h00) Nigeria – Tunisie (20h00)

Lundi :

Guinée – Gambie (17h00) Cameroun – Comores (20h00)

Mardi :

Sénégal – Cap-Vert (17h00) Maroc – Malawi (20h00)

mercredi :

Côte d’Ivoire – Egypte (17h00) Mali – Guinée équatoriale (20h00)