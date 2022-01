Coupe de Tunisie (1er tour préliminaire) : Résultats des matchs de Samedi

Résultats des rencontres du premier tour préliminaire de la Coupe de Tunisie de football réservé aux équipes de la Ligue 2, disputées samedi :

Samedi 22 janvier:

Kalaa Sport – Stade Tunisien 0-1

CS Msaken – EGS Gafsa 6-3

Jendouba Sport – SS Sfaxien 0-1

AS Oued Ellil – ES Radès 1-2

CS Korba – Stade Gabésien (Annulé)

Dimanche 23 janvier (tous les matchs à huis clos):

ES Jerba – AS Gabès

CS Bembla – Sfax RS

CS Tabarka – AS Mohammedia

AS Djerba – Olympique Médenine

CO Transports – AS Menzel Nour

SC Ben Arous – EM Mahdia

O.Sidi Bouzid – JS Kairouan