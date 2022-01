Tunisie : Abir Moussi menace la Télévision Tunisienne

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a menacé de poursuivre en justice la Télévision nationale si elle ne diffusera pas le 18 courant, un documentaire sur les événements du 18 janvier 1952. Soulignant que l’État est tenu de préserver la mémoire nationale.

Le 18 janvier 1952 est une date phare de l’Histoire contemporaine de la Tunisie et un repère pour tous les patriotes, elle est considérée comme une étape de lutte importante dans la résistance au colonialisme français, et cette résistance a connu des opérations de répression, des arrestations et des assassinats de combattants tunisiens qui ont affronté le colonialisme français et le gouvernement français durant cette période.