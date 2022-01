DIRECT SPORT – Coupe de la Ligue anglaise : Arsenal résiste à Liverpool en demi-finale aller

Rapidement réduit à 10 avec l’expulsion de Granit Xhaka, Arsenal a tenu bon (0-0) face à un Liverpool en panne d’inspiration offensive, jeudi, à Anfield, pour la demi-finale aller de la Coupe de la Ligue.

Alors que le verdict était tombé mercredi dans l’autre demi-finale, avec la qualification de Chelsea qui a battu deux fois Tottenham (2-0, 1-0), tout reste ouvert entre Liverpool et Arsenal avant le retour à Londres, dans une semaine.

Cette rencontre devait initialement être le match retour de la confrontation, mais une conjonction de blessures, de cas de Covid-19 et de départs à la Coupe d’Afrique des nations avait permis à Liverpool d’obtenir un report d’une semaine, moyennant une inversion des matches.

Privé lui aussi de plusieurs joueurs, dont Martin Odegaard, testé positif au Covid et forfait de dernière minute, Arsenal comptait bien montrer qu’il était capable de résister à une équipe du Top 3 anglais.

Les Gunners se sont pourtant compliqué la tâche dès la 24e minute avec l’expulsion de Granit Xhaka, déjà coupable d’avoir remis en selle Manchester City lors de la défaite (2-1), le 1er janvier, en lui offrant l’égalisation sur pénalty, alors que l’équipe de Pep Guardiola souffrait depuis 57 minutes.

Cette fois, sur un long ballon des Reds, le milieu de terrain suisse s’est jeté pour l’intercepter sans prendre l’information et son pied a atterri dans le ventre de Diogo Jota qui arrivait derrière lui, incitant Michael Oliver a sortir directement le rouge, sans grande protestation des Gunners.

Après la sortie de l’attaquant Eddie Nketiah pour laisser entrer Rob Holding, les Londoniens ont encore plus fait le dos rond, jouant souvent regroupés dans leurs 25 derniers mètres pour fermer autant les espaces que possible.

Si les absences de Mohamed Salah et de Sadio Mané, partis à la CAN et suppléés par Roberto Firmino et Takumi Minamino, se sont fait sentir, elles ne suffisent pas à expliquer les difficultés offensives de Reds brouillons et stéréotypés.

Héros du tour précédent, en égalisant à la dernière minute contre Leicester pour envoyer les deux équipes à la séance de tirs au but remportée par son équipe (3-3, 5-4 aux t.a.b), le Japonais a symbolisé la maladresse offensive des Reds, concrétisée par 0 tir cadré en 15 tentatives.

Il a trop croisé sa frappe après un joli service dans la surface d’Andrew Robertson (68e), avant d’envoyer le ballon dans les cieux alors que le but était ouvert après une sortie ratée d’Aaron Ramsdale à la 90e minute.

Arsenal est même passé tout près d’une excellente opération quand Alisson, de retour dans les buts, a dû effectuer une sortie décisive devant Bukayo Saka à la conclusion d’un contre bien mené (72e).

Il faudra cependant encore une grosse prestation des Gunners chez eux pour valider leur billet pour la finale, le 27 février, d’autant que Liverpool est à la poursuite du record de victoires dans la compétition qu’il co-détient pour le moment avec Manchester City (8), éliminé en huitième.