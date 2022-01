DIRECT CAN 2022 : le Cameroun pour confirmer, l’Ethiopie pour se lancer

Le Cameroun affronte ce jeudi l’Ethiopie à Yaoundé pour le compte de la deuxième journée du groupe A de la CAN 2021, avec l’objectif de valider son billet pour les 8es de finale contre un adversaire condamné à réagir.

Les coéquipiers du buteur Vincent Aboubacar, vainqueurs lors de la première journée face au Burkina Faso (2-1) auront à coeur joie de continuer sur leur lancée ce jeudi pour s’assurer une place en huitièmes de finale.

Antonio Conceiçao, sélectionneur des Lions Indomptables pourra compter sur un effectif déjà rodé pour un match qui s’annonce à sa portée face à une équipe éthiopienne qui revient à la CAN après avoir raté les trois dernières éditions (2015-2017 et 2019).

“Nous avons préparé notre match dans les meilleures conditions et avec la même détermination que le premier match joué et gagné face au Burkina Faso. Tous les joueurs sont prêts pour la rencontre de ce jeudi” indique le sélectionneur du Cameroun, Antonio Conceiçao en conférence de presse.

Côté éthiopien, les coéquipiers de Tamene ne pensent qu’à oublier la cuisante défaite dimanche dernier face au Cap Vert (1-0) pour espérer revenir dans la course à la qualification pour une place au prochain tour du tournoi.

Vainqueurs de l’édition 1962, les Walya joueront leur va-tout ce jeudi face au Cameroun avec un schéma tactique offensif pour ouvrir le jeu dès l’entame.

Pour le sélectionneur éthiopien, Wubetu Abate, le match de ce jeudi sera déterminant. ” Nous allons jouer nos chances jusqu’au bout, surtout que nous allons affronter une grande équipe du Cameroun. Nous sommes fiers de représenter notre pays dans ce tournoi et cela nous booste encore plus. Nous allons jouer face au pays hôte, devant leur public. C’est un adversaire de taille mais nous allons faire le maximum pour réaliser un bon match” affirme Abate.

Dans le deuxième match du groupe A, les Requins Bleus du Cap-Vert et les Etalons du Burkina Faso s’affronteront. Le Cap-Vert a remporté sa première rencontre contre l’Ethiopie tandis que le Burkina Faso s’est incliné face au Cameroun.

Il s’agit de la 1ère rencontre entre les deux sélections en Coupe d’Afrique des Nations.

Après sa victoire 1-0 lors de son 1er match, le Cap-Vert peut rester invaincu lors de ses 2 premiers matches de Coupe d’Afrique des Nations, après l’avoir également fait lors de ses 2 précédentes participations (2 nuls en 2013 et en 2015).

Côte des Etalons, le capitaine Bertrand Traoré sera le grand absent après avoir été contrôlé positif au Covid-19.