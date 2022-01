CAN 2022 : Le match à suivre aujourd’hui, Tunisie – Mali (Live streaming et chaînes TV)

Première journée de la CAN 202 au Cameroun pour le groupe F (Tunisie – Mali – Mauritanie – Gambie) au stade de Limbé.

Les Aigles de Carthage et du Mali se connaissent et font partie des équipes qu’on retrouve régulièrement dans cette compétition africaine, “les prétentions de la Tunisie de jouer les premiers rôles et de viser le titre africain, révèlent la confiance de l’équipe dans sa capacité à relever le défi, et ses ambitions de faire un grand tournoi digne de la réputation du football tunisien” souligne Maher Kanzari, en ajoutant “que le premier match est d’une grande importance pour le reste de la compétition”.

Dans cette première rencontre “même le nul est un résultat positif (lors de la CAN 2019 leur rencontre s’était soldé par un nul 1-1), car l’équipe du Mali regorge de joueurs talentueux évoluant dans les clubs européens les plus en vue, ce qui en fait un concurrent difficile”.

L’équipe de Tunisie et la Coupe d’Afrique des Nations :

Demi-finalistes CAN 2019,

Participe à Coupe du monde en 2018,

Avec le sélectionneur Mondher Kebaier (2019): 17 victoires, quatre nuls et cinq défaites

Ce match choc du groupe F la CAN 2022 est à suivre en direct sur beIN Sports 1 et en live streaming sur Bein CONNECT.