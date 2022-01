CAN 2022 : L’Egypte rate son entrée face au Nigéria (0-1)

L’Egypte perd d’entrée de jeu face à une équipe nigériane plus combative et plus solide, Mohamed Salah aura eu du mal à garder longtemps le ballon.

L’équipe du Nigéria à même failli alourdir à plusieurs reprises le score y compris dans les temps additionnels. C’est une première pour l’Egypte de perdre un match en phase de groupe de cette compétition africaine.