DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Temps hivernal avec des pluies attendues sur la plupart des régions

Le temps ce dimanche 9 janvier 2022 sera hivernal et des pluies éparses sont attendues sur le nord et localement le centre. Le ciel sera passagèrement nuageux sur le Sud, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les pluies se renforceront l’après-midi et seront temporairement orageuses et localement abondantes sur l’extrême nord-ouest du pays, avec chute de grêle dans certains endroits.

Le vent soufflera de secteur ouest, fort à très fort près des côtes et sur les hauteurs avec une vitesse qui peut atteindre temporairement 90 km/h, sous forme de rafales. Il sera modéré à relativement fort dans le reste des régions soulevant des tourbillons de sable dans le sud.

La mer sera houleuse à très houleuse dans le nord et très agitée à houleuse sur le reste des côtes et les températures maximales seront comprises entre 8 et 13 degrés dans le Nord et les hauteurs, et entre 13 et 17 degrés ailleurs.