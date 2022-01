DIRECT SPORT – Fifa Awards – Prix du meilleur joueur de l’année : Mohamed Salah finaliste

L’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) a été retenu dans la liste des finalistes du prix du meilleur joueur masculin de la FIFA 2021 (The best Fifa Football Awards), en compagnie du Polonais Robert Lewandowski (Bayern Munich) et l’Argentin Lionel Messi (FC Barcelone).

Le prix est décerné aux joueurs exceptionnels du football masculin élus par un jury international comprenant respectivement les entraîneurs actuels de toutes les équipes nationales masculines (un par équipe), les capitaines actuels de toutes les équipes nationales masculines (un par équipe), un journaliste spécialiste de chaque pays représenté par une équipe nationale et des supporters inscrits sur FIFA.com.

Tous les lauréats des The Best FIFA Football Awards 2021 seront couronnés le 17 janvier lors d’une émission télévisée diffusée en direct depuis le Home of FIFA à Zurich.

“Le roi égyptien”, surnommé par les supporters de Liverpool, a été l’auteur de 31 buts avec Liverpool en 2020/21. Il est également le meilleur buteur africain de l’histoire de la Premier League anglaise, avec désormais 107 buts en 167 apparition, dépassant Didier Drogba (104 buts).