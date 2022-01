DIRECT SPORT – CAN 2021 : les 24 qualifiés à la loupe

DIRECT SPORT – CAN 2021

Les 24 sélections qualifiées pour la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2021 prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février prochains.

-Le Cameroun : en tant que pays-hôte, le Cameroun était qualifié d’office pour la compétition.

– Le Sénégal : en 2019, les “Lions de la Teranga” s’étaient hissés jusqu’en b finale de la CAN en Egypte.

Ils ont parfaitement réussi leur campagne de qualification et terminé premiers de leur groupe.

– L’Algérie : les tenants du titre sont restés invaincus lors des éliminatoires.

Ils en sont à 33 matches consécutifs sans défaite, nouveau record africain en la matière, devant la Côte d’Ivoire et ses 26 matches sans défaite entre 2011 et 2013.

-Le Mali : qualifiés dès la quatrième journée, les “Aigles” ont survolé la campagne de qualification. Logique pour une des équipes frissons de la dernière compétition.

-La Tunisie : quatrième lors de la dernière CAN, les “Aigles de Carthage” ont terminé leur campagne de qualification avec un bilan de 5 victoires et une défaite devant la Guinée Equatoriale.

Ils voudront viser plus haut au Cameroun en profitant de cette lancée et surtout de la deuxième place à la Coupe arabe de la Fifa 2021 au Qatar.

-Le Burkina Faso : 2019 n’était qu’un accident, les Burkinabès sont de retour en Coupe d’Afrique en terminant premiers de la poule B.

-La Guinée :les coéquipiers de Naby Keïta seront bien là au Cameroun.

Ils ont terminé deuxièmes de la poule A, derrière le Mali.

-Les Comores : le petit archipel va vivre sa première phase finale de Coupe d’Afrique des Nations.

Les Cœlacanthes ont réussi à écarté le Kenya et le Togo pour s’approprier l’une des deux premières places du groupe G avec l’Egypte.

-L’Egypte : qui dit CAN, dit “pharaons” ! La nation la plus titrée du continent (sept couronnes à elle seule, dont trois consécutives en 2006, 2008 et 2010) vivra sa 25e participation en 33 éditions. Un record.

-La Gambie : comme les Comores, la Gambie découvrira la CAN en terres camerounaises.

Elle a écarté la RD Congo et l’Angola, pourtant présents lors de la dernière édition en date.

Une consécration pour le football gambien, qui confirme sa progression.

-Le Gabon : trois ans après avoir manqué le rendez-vous en Egypte, les Gabonais seront cette fois bien présents au Cameroun.

Une qualification qui s’est faite au détriment de la RD Congo.

-Le Ghana : autre grand habitué de la compétition, les “Black Stars” vivront bien leur 23e phase finale de CAN.

Une Coupe dont ils ont atteint le dernier carré six fois lors des sept dernières éditions.

-Guinée équatoriale : les Equato-Guinéens vont disputer la troisième CAN de leur histoire mais c’est la première fois qu’ils décrochent la

qualification sur le terrain.

En effet jusque-là, ils n’avaient été qualifiés qu’à la faveur du statut de pays-hôte de la Guinée équatoriale, en 2012 et 2015.

-Zimbabwe : troisième qualification consécutive pour les “Warriors” qui s’imposent petit à petit dans le paysage footballistique africain.

-Le Maroc : fidèle à sa réputation, Vahid Halilhodzic a imposé sa main de fer sur les Lions de l’Atlas. Premiers du groupe E, les Marocains iront au Cameroun avec l’intention de briller.

-La Côte d’Ivoire : troisième larron du trio d’habitués, les Eléphants seront bien présents au Cameroun pour disputer leur 24e CAN.

-Le Nigeria :trois fois champions d’Afrique (1980, 1994, 2013), seule équipe africaine championne olympique (1996), les “Super Eagles” seront

bien présents au Cameroun.

-Le Soudan :en s’imposant contre l’Afrique du Sud lors de la dernière journée, les “Faucons de Jediane” ont chipé au dernier moment leur ticket

qualificatif aux “Bafana Bafana”.

-Le Malawi : les Malawites font leur retour en Coupe d’Afrique des nations.

Ils ont gagné leur troisième participation en s’imposant à domicile 1 à 0 face à l’Ouganda lors de la 6e journée, éliminant au passage les “Cranes”.

-L’Ethiopie : sur le fil, les Ethiopiens se sont qualifiés pour leur première coupe d’Afrique des nations depuis 2013.

-La Mauritanie : trois ans après leur première CAN, les “Mourabitounes” sont déjà de retour mais sans leur ex-sélectionneur Corentin Martins, viré par la fédération après une campagne de qualification du mondial 2022 calamiteuse.

L’équipe sera dirigée par le Français Didier Da Rosa .

-La Guinée-Bissau : les “Djurtus” se sont qualifiés sur le fil au détriment du Congo, qu’ils ont battu à domicile lors de la dernière journée. Avec cette troisième phase finale consécutive, la Guinée-Bissau montre qu’elle devient petit à petit une valeur sûre du football africain.

-Le Cap-Vert : placé dans le même groupe que le pays-hôte camerounais, le Cap-Vert n’avait que très peu de marge de manœuvre pour empocher la

deuxième place qualificative de la poule F.

Les “requins bleus” ont suécarter le Rwanda et le Mozambique pour aller disputer la deuxième CAN de leur histoire.

-Sierra Leone : après deux reports de son match en raison de tests Covid-19 contestés, la Sierra Leone a dépassé in extremis le Bénin au classement du groupe L et est devenue le 24e pays qualifié pour la CAN.