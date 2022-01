Tunisie : Le Parti des travailleurs célèbre son 36e anniversaire

Le Parti des travailleurs a réaffirmé, lundi, à l’occasion du 36e anniversaire de sa création, son adhésion à l’idéologie anticapitaliste et son attachement à ” l’établissement d’une démocratie populaire qui libère le peuple de la démocratie bourgeoise pourrie associée à l’argent, la corruption, le pouvoir, la fraude et l’asservissement “.

Il a appelé, dans un communiqué, à ” de nouveaux choix qui incarnent la souveraineté nationale et la justice sociale, en consacrant le pouvoir du peuple travailleur qui ne trouvera le salut que dans une société juste, libre et socialiste “.

La solution aux problèmes de la Tunisie ” ne se trouve pas chez les populistes, les destouriens ou les obscurantistes “, a-t-il lancé, mais ” à travers un choix national indépendant, démocratique et populaire qui mobilise les travailleurs et rassemble toutes les classes et les groupes nationaux afin d’ouvrir la voie à la libération effective. ”

Il a exhorté les forces progressistes à unifier leurs positions et leurs actions pour affronter ce qu’il décrit comme ” la droite populiste, obscurantiste et destourienne “.

Le parti a également rappelé son opposition aux mesures du 25 juillet, estimant que ” le coup d’Etat du 25 juillet visait à consolider une nouvelle hégémonie qui ne diffère pas, en termes de principes de classes et de connexions externes, de la situation d’avant le 25 juillet et même d’avant le 14 janvier. ”

D’autre part, le Parti des travailleurs a affirmé son ” lien organique avec toutes causes de libération dans le monde arabe, notamment la cause palestinienne ” et son soutien ” à la révolution populaire au Soudan et aux luttes des forces progressistes au Maroc, conduites par le Parti de la Voie Démocratique ” ainsi qu’à ” la lutte au Liban et en Irak face au sectarisme et à l’obscurantisme. ”

Il a renouvelé son soutien aux luttes des travailleurs et des peuples en général dans diverses parties du monde face à la crise du système capitaliste et à l’impérialisme mondial, ” qui œuvre par tous les moyens pour sortir de sa crise aux dépens des travailleurs, des peuples et des nations faibles ainsi qu’aux dépens de la planète ”

Parti de gauche marxiste-léniniste, le Parti des travailleurs a été créé le 3 janvier 1986. Il est l’héritier de l’Organisation des travailleurs, mouvement de gauche qui était actif dans les milieux ouvriers et interdit par les autorités.