Le service public du CIN et du Passeport en Tunisie

La Tunisie a été l’un des premiers pays en Afrique, depuis les années 70, à créer une CIN informatisée, uniforme et infalsifiable.

Ensuite, sous l’ère Ben Ali, la CIN a été remplacée par un modèle en plastique avec une technologique allemande.

Le passeport a lui aussi été modernisé, informatisé et sécurisé et mis aux normes internationales, avec une piste magnétique lisible par lecteur.

Toutefois, depuis 2011, la Tunisie accuse un retard dans ce domaine, puisque malgré la mise en place d’une base de données biométriques, comportant les empreintes de tous les citoyens ayant atteint la majorité de 18 ans, le lancement d’une nouvelle CIN et d’un passeport biométrique, avec une technologie carte à puce, demeure en attente de la promulgation d’un texte de loi par la défunte Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Il faut savoir que l’Imprimerie officielle de la République tunisienne a acquis, il y a environ 8 ans, une unité ultramoderne, ainsi que les passeports vierges pour produire les nouveaux passeports biométriques. Mais le retard dans la mise en place du cadre législatif freine l’entrée en production de cette unité.

Avec les problèmes sécuritaires, le terrorisme, le ministère de l’Intérieur a introduit, depuis 5 ans, des modifications dans les exigences pour la délivrance des documents d’identités (CIN et Passeport).

Cela est compréhensible et logique, le seul hic c’est que ces nouvelles exigences ne sont ni actualisées sur le site web du ministère de l’Intérieur – lequel site n’est pas non plus actualisé – ni même affichées dans les postes de police. Et on découvre au gré des demandes des pièces d’identité des nouvelles exigences.

Je vous livre les dernières dispositions. Pour tout renouvellement de passeport, il est exigé un extrait de naissance en français et ce pour pouvoir utiliser une traduction uniforme des noms propres.

Pour l’avoir par contre, il faudra en faire la première demande dans un bureau municipal de la première inscription de naissance, et ce pour réactualiser la base de données de l’État civil détenu par le CNI (Centre national d’informatique).

Pour renouveler la CIN, si votre photo comporte des lunettes, il faudra présenter un certificat médical certifiant la nécessité de porter des lunettes optiques ; cela constitue bien évidemment une nouvelle disposition.

Toute CIN ayant dépassé 10 ans n’est plus valable et doit être renouvelle afin de permettre de réactualiser la base de données biométriques des empreintes ou AFIS.

L’ancienne base de données est sur papier alors que la nouvelle est forcément digitale.

Ce qui est dommage, car aucun document ou site web du ministère de l’Intérieur ne comporte ses informations et même les formulaires téléchargeables sur internet et mis à jour.

Vive la Tunisie… qui évolue !

Maarouf