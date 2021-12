Tunisie : 7 morts et 27 blessés dans des accidents de la route

L’Observatoire national de la sécurité routière a enregistré, dimanche 26 décembre 2021, sept (7) morts et 27 blessés causés par des accidents de la route.

Selon un rapport publié lundi 27 courant par l’Observatoire, les principales causes de ces accidents, qui ont été enregistrés dans cinq gouvernorats (Gabès, Médenine, Sfax, Gafsa et Tataouine), sont un manque d’attention et de concentration et à la conduite sans éclairage la nuit.

Du 24 janvier au 24 décembre 2021, l’Observatoire national de la sécurité routière relevant du ministère de l’Intérieur a enregistré 980 décès et 6 565 blessés dans 4 835 accidents.