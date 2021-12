Ooredoo participe au Sommet international de l’entrepreneuriat « Startup Gate Summit »

Ooredoo a participé au Sommet international de l’entrepreneuriat « Startup Gate Summit », organisé par l’organisation StartupgateX, les 16 et 17 décembre 2021, à l’hôtel Laico-Tunis. Cette édition a visé l’accélération du montage des Startups et PMEs hybrides.

Ooredoo a pris part dans les travaux de ce sommet à travers la présence de Noaman Ben Abdessalem, Chief Business & Wholesale Officer et Haythem Ben Naceur, directeur principal de la transformation digitale, dans deux panels.

Les deux intervenants ont partagé leurs savoir-faire et expertise dans des thèmes d’importance capitale : Intelligence Artificielle, Internet des objets Industriels, machines intelligentes dans les entreprises, automatisation industrielle ainsi que la transformation digitale comme tremplin pour l’innovation des processus de production et des modèles économiques.

Ooredoo a été présente également dans cet évènement par un stand qui a présenté les solutions B2B destinées notamment aux startups tunisiennes et aux jeunes entrepreneurs. Une panoplie de produits et services qui facilite la connectivité et la gestion de ces entités économiques basées sur l’innovation.

« Nous avons choisi de marquer notre présence dans ce sommet vu l’importance d’accompagner la communauté startups et entrepreneuriat. Nous travaillons depuis des années sur la transformation digitale de notre entreprise et du secteur, mais également de nos abonnés qui ne cessent de digitaliser leurs produits et services pour mieux s’adapter aux nouveaux contextes et comportements des consommateurs », a déclaré Sunil Mirshra, Chief Marketing Officer d’Ooredoo.

A travers cette présence, Ooredoo consolide son positionnement en tant que fournisseur de solutions technologiques de premier plan pour les entreprises tunisiennes. Un positionnement qui sera renforcé en 2022 avec d’autres produits et services.