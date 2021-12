 DIRECT SPORT – Hand CAN-2022 (seniors) : Ultime stage pour le sept national avant le départ en Pologne

En attendant que la Confédération africaine de handball (CAHB) fixe la date de la CAN 2022, la sélection tunisienne seniors (hommes) poursuivra sa préparation en effectuant un ultime stage à partir de demain lundi et jusqu’au vendredi prochain, date de son déplacement vers la Pologne, où un tournoi amical l’attend.

La CAHB avait, rappelle-t-on, décidé de reporter le Championnat d’Afrique des nations messieurs initialement prévu du 13 au 23 janvier prochain au Maroc.

L’instance avait précédemment annulé les résultats du tirage au sort de la compétition effectué mercredi, suite à un recours en opposition, en attendant l’examen du recours en question.

Le tirage au sort, rappelle-t-on, a placé la Tunisie dans le groupe C aux côtés du Cap Vert, de la Guinée et du Sénégal. Le groupe A est composé de l’Egypte (tenant du titre), de la RD Congo, du Gabon et du Cameroun, tandis que le groupe B est formé des équipes d’Angola, du Maroc, du Nigeria et du Kenya.

Les protégés de Sami Saidi poursuivront leur préparation jusqu’au 27 décembre, jour de leur déplacement en Pologne où ils disputeront un tournoi amical international selon le programme suivant :

Mardi 28 décembre (17h45) : Tunisie – Bologne

Mercredi 29 décembre (16h15) : Tunisie – Pays-Bas

Jeudi 30 décembre (16h15) : Tunisie – Japon

Le sept national disputera également deux rencontres amicales en janvier face au Maroc.

Rappelons que la fédération tunisienne de handball a renforcé le staff technique national par l’engagement de l’ancien préparateur physique de l’équipe de France Alain Quintallet pour superviser la préparation physique de la sélection tunisienne, et désigné l’ancien joueur international Zouheir Massaoud comme entraîneur adjoint de Sami Saidi.

La coupe d’Afrique des nations se déroulera avec la participation de la Tunisie, de l’Egypte, du Maroc, de l’Angola, du Cap Vert, de la RD Congo, du Sénégal, du Gabon, de la Guinée, du Kenya, du Nigeria et de la Zambie. Le tirage au sort des groupes sera effectué ultérieurement.

La Tunisie, finaliste de la dernière édition remportée par l’Egypte, est l’équipe la plus titrée dans cette compétition avec 10 sacres, devant l’Egypte et l’Algérie (7 titres chacune).

Liste des joueurs convoqués pour ce stage :

Gardiens: Mohamed Sfar, Assil Nemli, Youssef Zayani

Ailiers droits: Issam Rzig, Tarek Jallouz, Mohamed Ali Bhar

Arrières droits: Anouar Ben Abdallah, Achraf Margheli, Noureddine Maoua

Demi-centres: Bilel Abdelli, Ala Mustapha, Achraf Saaki

Arrières gauches: Youssef Maaref, Hazem Bacha, Mohamed Jilani Maaref, Mohamed Ridha Frad

Ailiers gauches: Oussama Boughanmi, Ghassen Toumi

Pivots: Jihed Jaballah, Ghazi Belghali, Islem Jebali