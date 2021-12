XIe anniversaire de la Révolution : Message de félicitations du président Saïed aux Tunisiens

Le président de la République, Kaïs Saïed, a, à l’occasion de la célébration du XIe anniversaire de la Révolution, adressé ses félicitations au peuple tunisien.

Dans son message, le président Saïed a souligné que la Révolution tunisienne constitue “un point culminant de l’histoire” moderne.

La date idéale pour célébrer cette fête est le 17 décembre, la journée qui a marqué le début de la révolution ayant mis fin à la dictature, a-t-il dit.

Et d’ajouter que le processus doit se poursuivre au sein des institutions de l’Etat et dans le cadre de nouveaux textes de loi permettant de rétablir aux Tunisiens leurs pleins droits à l’emploi, la liberté et la dignité.

Le président a, par ailleurs, tenu à faire une prière à la mémoire des “héros de la révolution, tombés en martyr, et aux blessés dont les plaies saignent encore”.

“Les revendications des Tunisiens sont une responsabilité que nous portons tous, génération après génération. Nous demeurons attachés à nos convictions et tenons nos promesses envers Dieu et envers le peuple”, a ajouté le président Saïed dans son message de félicitations.