Tunisie : Marché de Noël solidaire au profit des enfants de SOS Gammarth

La 3ème édition du marché de Noël solidaire au profit des enfants de SOS Gammarth, se tiendra les 18 et 19 décembre 2021 au village d’enfants SOS Gammarth.

40 stands de créateurs vont se tenir à cette occasion. Les exposants présenteront des articles qui redonnent toute leur splendeur à des métiers en voie de disparition. Il s’agit d’articles de décoration, d’objets en bois, de céramiques, de bougies, de loisirs créatifs de Noël, d’articles de cadeaux, de coutures et créations, d’objets d’ici et d’ailleurs. Il y aura aussi, des produits de bouche avec des biscuits, confitures, chocolats, épicerie fine, produits bio, …

Cet événement est organisé à l’initiative du magazine ” Femmes maghrébines “, en partenariat avec le collectif” Be tounsi “, après le franc succès de deux premières éditions, où plus de 20 mille dinars ont été récoltés en faveur du village SOS Gammarth, en plus de dons et de centaines de cadeaux qui ont été offerts directement aux enfants.

Un grand sapin de Noël est également prévu cette année pour faire le bonheur des enfants du village SOS de Gammarth. A cette occasion, Femmes maghrébines et Be Tounsi appellent les Tunisiens à participer à la décoration et aux cadeaux à déposer au pied du sapin. Ce cadeau pourrait être un vêtement, un livre, un jouet neuf ou déjà utilisé mais bien conservé ainsi que des confiseries.