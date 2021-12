Le “Pass vaccinal” est obligatoire, à partir du 22 décembre 2021, en version papier ou numérique, pour tous les agents, visiteurs et accompagnateurs et aussi toutes les personnes de plus de 18 ans fréquentant les locaux et les services relevant de la SNCFT, a annoncé la société, mardi.

Cette décision vient se conformer aux dispositions du décret présidentiel n° 1, daté du 22 octobre 2021, relatif au Pass vaccinal, a précisé la SNCFT dans un communiqué.

Il s’agit d’un engagement de la SNCFT dans l’effort national de lutte , contre la propagation du virus Covid-19, a-t-on ajouté de même source.

Le respect de cette mesure est le devoir de tous, pour renforcer l’effort déployé en vue de préserver la santé publique, a encore indiqué la SNCFT.