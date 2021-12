DIRECT SPORT – Volley : Tirage au sort des 8e de finale de la coupe

Le tirage au sort du calendrier de la deuxième phase du championnat de la Nationale A et des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie sera effectué mardi prochain à partir de 12h00 au siège de la fédération tunisienne de volley-ball, annonce l’instance fédérale, samedi.

Les huitièmes de finale de la coupe de Tunisie mettront en lice les 12 équipes de la division nationale A à savoir l’Espérance de Tunis, le CS Sfaxien, l’Etoile du Sahel, l’AS Marsa, le CO Kelibia, la Saydia Sidi Bousaid, le Mouldia Bousalem, l’UST Sfax, l’ASTT Sfax, le CS Hammam-Lif, le FH Ghezaz et le Tunisair club, ainsi que les quatre clubs de la division nationale B : US Carthage, EOG Kram, Boumhal BS et Zitouna Sports.

La même source précise que le coup d’envoi du championnat de la 2eme phase est programmé pour le 18 decembre courant.