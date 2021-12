DIRECT SPORT – Volley : Les six qualifiés au Play-off

La première phase du championnat de la division nationale A de volley-ball vient de s’achever, samedi, avec la qualification des trois premiers de chaque poule à la phase Play-off, dont le tirage au sort du calendrier aura lieu mardi au siège de la fédération tunisienne de volley-ball (12h00).

A l’issue de la 10e et dernière journée disputée samedi, les équipes qualifiées sont l’Espérance de Tunis, l’AS Marsa et le MS Boussalem (poule A) et le CS Sfaxien, l’Etoile du Sahel et le CO Kélibia (poule B).

Les six équipes disputeront un championnat en aller et retour, à l’issue duquel les quatre premiers joueront le super play-off (le 1er bénéficiera d’un point de bonus). Le vainqueur final sera declaré champion.

Voici les résultats de la 10e et dernière journée de la première phase disputée samedi :

Poule A :

Salle de Boussalem :

MS Boussalem – AS Marsa 3-0

Salle d’Hammam-lif :

CS Hammam-lif – SS Sidi Boussaid 2-3

Salle Zouaoui :

Espérance de Tunis – ASTT Sfax victoire de l’Espérance par forfait

Classement PTS J

1. Espérance de Tunis 30 10 qualifiée au Play-off

2. AS Marsa 18 10 qualifié au Play-off

3. MS Boussalem 17 10 qualifiée au Play-off

4. SS Sidi Boussaid 15 10

5. ASTT Sfax 5 10

6. CS Hammam-lif 4 10

Poule B :

Salle de La Soukra :

Tunisair Club – FH Ghezaz 3-0

Salle de Kélibia:

CO Kelibia – UST Sfax 2-3

Salle de Sousse :

ES Sahel – CS Sfaxien 3-0

Classement PTS J

1. CS Sfaxien 27 10 qualifié au Play-off

2. Etoile du Sahel 26 10 qualifiée au Play-off

3. CO Kélibia 15 10 qualifiée au Play-off

4. UST Sfax 14 10

5. FH Ghezaz 4 10

6. Tunisair 3 10