Tunisie Telecom présente deux offres aux Journées de l’entreprise à Sousse

A l’instar des éditions précédentes, Tunisie Telecom participe comme “Partenaire officiel“ à la 35ème édition des Journées de l’Entreprise (9, 10 et 11 décembre 2021 à Sousse).

En concrétisation de sa stratégie axée sur la digitalisation d’une part et sur le renforcement de la proximité avec ses clients d’autre part ; Tunisie Telecom a profité de ces Journées de l’Entreprise pour présenter dans son stand, situé dans le hall de l’hôtel, ses 2 nouvelles offres dédiées aux entreprises : ONE CONNECT et E shop Entreprise.

ONE CONNECT est un nouveau forfait qui fait progresser le business des Entreprises tunisiennes. Ce concept innovant et exclusif de Tunisie Telecom consiste à proposer aux Entreprises à flotte un seul forfait internet mobile pour tout le parc avec une autonomie et une flexibilité de gestion 100 % digitale. A travers la rubrique « Mon Espace Entreprise », l’entreprise peut distribuer facilement ce forfait aux membres de son parc pour leur permettre d’être toujours connectés, tout en respectant son besoin d’un usage contrôlé et libre.

La deuxième offre baptisée « E shop Entreprise » est la boutique en ligne qui simplifie les achats des Entreprises Tunisiennes en leur permettant de souscrire en toute simplicité et à tout moment aux ‘’offres Entreprise’’ de Tunisie Telecom. Cette plateforme de vente permet aux clients de retrouver facilement les descriptifs détaillés nécessaires pour choisir l’offre qui correspond le mieux à leurs besoins, qui leur permet de commander en ligne et d’être livrés à l’adresse souhaitée sans avoir à se déplacer.

Tunisie Telecom souhaite à toutes les entreprises participantes de fructueuses Journées de l’Entreprise.