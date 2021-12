DIRECT SPORT – Coupe arabe de la Fifa 2021 : Les aigles de Carthage pour une place dans le dernier carré

La sélection nationale de football affrontera demain son homologue omanaise en quart de finale de la coupe arabe de la FIFA (Qatar 2021), à partir de 16h (HT), sur la pelouse du de l’Education city stadium de Doha.

Les protégés du sélectionneur Mondher Kebaier qui vise une place dans le dernier carré, auront la lourde tâche de se confronter à l’un des sérieux prétendants au sacre et de confirmer la belle prestation livrée à l’occasion de la 3e journée (Groupe B), devant les Emirats arabes unis.

Les trois matchs disputé jusque-là par les aigles de Carthage dans la compétition, offrent une vision assez claire au staff technique tunisien pour mettre au point son plan de jeu et la formation la plus à même d’affronter Oman demain vendredi.

Tout laisse à croire que Kebaier et ses adjoints opteraient pour les mêmes choix techniques et tactiques adoptés lors du match contre les émiratis et qui se sont avérés en adéquation avec les qualités et les capacités offensives des éléments à sa disposition.

Le laps de temps relativement court dont dispose le staff technique tunisien ne lui permettra pas, par ailleurs, d’opérer des changements au niveau de la formation rentrante, malgré le rétablissement de l’expérimenté Yassine Chikhaoui, blessé depuis le match d’ouverture et de Hamza Mathlouthi, remis de la Covid-19.

L’on s’attend à ce que le sélectionneur national relance les mêmes noms ayant constitué la formation contre les Emirats, à savoir; Moez Hassan dans les cages, Drager, Ben Hmida, Aifa, Merieh en défense, Chaalali et Sassi au milieu, Majbri, Msakni et Sliti dans l’animation offensive et Jaziri en pointe.

Quoi qu’il en soit, lors du match contre Oman comme ce fut le cas pour celui qui l’a précédé, la victoire demeure tributaire de l’esprit et de la détermination dont feront part les aigles sur le terrain.

Oman, rappelle-t-on, s’était qualifié aux quarts en terminant second du groupe A avec 4 points acquis suite à une victoire, un nul et une défaite.

Le sélectionneur croate d’Oman, Branko Ivankovic avait déclaré avant la compétition que son objectif premier était celui d’atteindre les quarts de finale et de songer par la suite au sacre.