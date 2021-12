DIRECT SPORT – Coupe arabe de la Fifa 2021 : échos de Doha

La capitale du Qatar, Doha, connaît une forte présence de la communauté tunisienne qui a mis de l’ambiance partout et couvert les stades et les places de couleurs tunisiennes. Le dialecte tunisien est entendu dans presque toutes les régions et espaces. La Coupe arabe organisée au Qatar jusqu’au 18 décembre constitue pour les Tunisiens résidents une occasion de se rencontrer et de se rassembler que ce soit dans les stades qui accueillent les matches de la Tunisie ou dans les places publiques, pour célébrer les Aigles de Carthage.

. Les différentes places et espaces de Doha vibrent aussi au rythme de la Coupe arabe de la Fifa, notamment dans la traditionnelle place de marché “Souk Waqif” et le village culturel “Al Katara” ainsi que sur les trottoirs de la Corniche. Au menu figurent des spectacles musicaux du patrimoine qatari et des spectacles présentés par certains membres des communautés arabes résidentes.

. L’équipe nationale tunisienne de football effectuera sa deuxième séance d’entraînement ce soir, à partir de 15h30, en préparation du match des quarts de finale contre son homologue omanaise, prévu vendredi à partir de 16h00 à l’Education City Stadium. La séance se déroulera à huis clos.

. L’entraîneur national Mondher Kebaier tiendra une conférence de presse demain, jeudi, vers 13h30 pour faire la lumière sur les préparatifs de l’équipe en prévision du match contre Oman. Les Aigles de Carthage effectueront ensuite leur dernière séance d’entraînement, à partir de 16h30.