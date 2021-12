Abdelfattah Taghouti : Le retrait de 15 membres est ” normal ” et le prochain congrès d’Ennahdha sera ” décisif “

Le retrait de 15 membres du Conseil de la Choura d’Ennahdha et des commissions de son congrès est ” normal “, a affirmé Abdelfattah Taghouti, responsable de l’information et de la communication du parti, considérant toutefois qu’ils ” auraient dû temporiser et attendre que leurs idées soient discutées au sein du parti et lors du prochain congrès “.

Dans une déclaration aux médias en marge de la conférence de presse organisée par Ennahdha, lundi à Tunis, Taghouti a attribué le retrait de ces dirigeants à ce qu’ils considèrent comme ” une mauvaise gestion du parti, une monopolisation de la direction du parti et des craintes que l’actuel président (Rached Ghannouchi) ne se dépose encore une fois sa candidature “.

Il a, à ce propos, affirmé que Ghannouchi ” a dissipé ces craintes et affirmé qu’il ne présenterait pas sa candidature lors du prochain congrès. ”

Taghouti a en outre indiqué que ” les problèmes internes du parti n’ont aucune importance face à la préservation de l’expérience démocratique tunisienne ” et que le Mouvement Ennahdha ” est capable de contenir de telles tensions ordinaires “.

Il a souligné que ” les dissensions internes sont une affaire normale dans les grands partis “, et que ” le Mouvement Ennahdha a besoin d’une évaluation sérieuse, d’une révision, d’un nouveau discours et de nouveaux visages qui injectent du sang neuf “.

S’agissant du prochain congrès du parti, Taghouti a expliqué qu’il permettra un renouvellement à travers uniquement les élections.

Il a également déclaré que la situation économique et financière ” difficile et dangereuse ” du pays exige de la sagesse, du calme et de la responsabilité, soulignant que la reddition de comptes ne peut se faire que par le dialogue.

Taghouti a par ailleurs déclaré que le Mouvement acceptera la décision du peuple, et non de certaines parties, s’il décide de l’exclure de la vie politique. “Le parti effectuera alors les révisions nécessaires et partira de nouveau”, a-t-il lancé.