Ben Arous : Le dossier des logements sociaux

“Le dossier des logements sociaux sera examiné en priorité par le gouvernorat” a indiqué le premier délégué au gouvernorat de Ben Arous Mohamed Ben Khélifa.

Ben Khélifa a souligné dimanche à la correspondante de TAP dans la région, que les listes définitives des bénéficiaires de ces logements sociaux individuels ou collectifs n’ont pas encore été élaborées.

Dans ce contexte, il a affirmé que les recours seront examinés cas par cas, outre la préparation des listes définitives des bénéficiaires de ces logements et la révision des classements, dans le cadre de la commission régionale du programme spécifique des logements sociaux présidée par le gouverneur de la région.

Il a précisé que 330 logements collectifs et 55 logements individuels seront remis dans les délégations de Rades et M’hamedia, selon les normes et les délais fixés par le ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure.

A noter que le président de la république Kais Said avait décidé vendredi 26 novembre 2021 de nommer Ezeddine Chalbi en tant que gouverneur de Ben Arous, ainsi que 3 autres gouverneurs à Médenine, Sfax et Gafsa.