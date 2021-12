Best Tourisme Villages 2021 : Aucun village tunisien dans la liste

L’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) vient d’annoncer la liste des meilleurs villages “qui font du tourisme une source d’opportunités et un moteur du développement durable”.

L’initiative Best Tourism Villages by UNWTO a été lancée pour promouvoir le rôle du tourisme dans la sauvegarde des villages ruraux, ainsi que de leurs paysages, de leur diversité naturelle et culturelle, et de leurs valeurs et activités locales, y comprise la gastronomie.

Au total, 44 villages de 32 pays répartis dans les cinq régions du monde ont obtenu cette reconnaissance en 2021. Tous se distinguent par leurs ressources naturelles et culturelles ainsi que par leurs actions innovantes et transformatrices et leur engagement en faveur d’une expansion du tourisme conforme aux Objectifs de développement durable (ODD).

Dans la région du Maghreb, un seul village marocain (Sidi Kaouki) est présent dans la liste finale 2021.